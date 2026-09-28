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Bilan Osman: ”F*ck Bokmässan”
Bilan Osman deltog i en manifestation utanför Bokmässan för att hedra de journalister och mediearbetare som dödats i Gaza. Till Proletären säger hon att Nordens största kulturevenemang blir en propagandamaskin för Israel.
Bilan Osman läser upp namnen på de journalister som Israel mördat i Gaza. Fotograf: Max Popovski/Proletären
Publicerad 28 september 2026 kl 11.53
Under fredagen och lördagen anordnades manifestationer utanför Svenska Mässans huvudentré för att hedra de närmare 300 journalister som mördats av Israel i Gaza. Alla namnen på journalisterna lästes upp, ett efter ett. Polisen kom fram efter det sista namnet hade lästs upp under fredagens manifestation, som samlade dussintals åhörare, och delgav en misstanke om brott…
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