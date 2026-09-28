Bilan Osman: ”F*ck Bokmässan”

Under fredagen och lördagen anordnades manifestationer utanför Svenska Mässans huvudentré för att hedra de närmare 300 journalister som mördats av Israel i Gaza. Alla namnen på journalisterna lästes upp, ett efter ett. Polisen kom fram efter det sista namnet hade lästs upp under fredagens manifestation, som samlade dussintals åhörare, och delgav en misstanke om brott…