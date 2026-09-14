Internt mejl uppmuntrade valarbetare att inte lägga ut valsedlar för K

Det var i en vallokal i Sigtuna Kommun, i valdistriktet Södra Rosersberg, som Kommunistiska Partiets valsedlar saknades. De ansvariga i vallokalen vägrade lägga ut partiets valsedlar för regionvalet i röstbåsen.

I ett mejl förklarades för valarbetarna att de inte behövde lägga ut valsedlar för just Kommunistiska Partiet.

– Vi lämnade av våra valsedlar till röstmottagarna redan klockan åtta på morgonen, men runt tre-tiden fick vi veta av en person som försökte rösta på oss, att våra valsedlar saknades, berättar Kommunistiska Partiets Linus Sarri.

I vallokalen kunde Linus Sarri konstatera att partiets valsedlar saknades helt och hållet i båsen. De låg ensamt undangömda på ett bord placerat bakom rösträknarna.

I mejlet hävdades att valarbetarna inte behöver lägga ut K:s valsedlar. Valsedlar som distribueras av partiernas medlemmar ska dock alltid läggas ut.

– Trots att vi upprepade gånger försökte förklara att vårt parti hade lika stor rätt att ställa upp i demokratiska val som andra partier, fick vi inget som helst gehör. Vi tilläts helt enkelt inte att lägga ut våra valsedlar.

– Vi vet med säkerhet att personer som ville rösta på oss inte kunde göra det, säger Juni Bergman, en av Kommunistiska Partiets kandidater i regionvalet i Stockholm.

De ansvariga hänvisade till ett mejl från kanslienheten på kommunens Ekonomi- och styrningskontor som bland annat sysslar med juridiska frågor på uppdrag av kommunstyrelseförvaltningen. Kontoret styrs därmed i praktiken av av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askersson (M).

I mejlet, som Proletären tagit del av, förklarade styrningskontorets valkansli för valarbetarna vilka valsedlar som skulle placeras i röstbåsen:

”Här kommer ett förtydligande angående valsedlar som ni ska placera i valsedelställen: Kommunistiska partiet finns med på bilden, men det partiet har vi ingen skyldighet att lägga ut då vi inte fått den i central distribution.”

– Det är helt riktigt att vallokalerna inte har någon skyldighet att lägga ut våra valsedlar i samband med den ’centrala distributionen’, men det är definitivt inte sant att det ska råda ett fullständigt godtycke där röstmottagarna själva bestämmer om de ska lägga ut våra valsedlar eller inte, säger Linus Sarri. Särskilt inte när vi själva levererat valsedlar till lokalen.

När partiets representanter ville se det mejl från styrningskontorets valkansli som stoppade Kommunistiska Partiet från att delta i valet på samma villkor som andra partier, så vägrade den ansvarige i vallokalen att dela med sig av det. Hon ville inte vidarebefordra mejlet, eller ens låta det fotograferas av. Linus Sarri fick inte ens se mejlet. Istället fick han det bara uppläst för sig.

Det var först senare under kvällen som partiet fick tillgång till mejlet.

På en ljudupptagning förklarar valkansliets vice ordförande att kansliet förklarat för väljare som velat ha partiets valsedlar, att ”vi säger åt dem att de kan ta en blank valsedel och skriva in partinamnet själva”.

– Jag gör bara som jag blivit tillsagd att göra, säger valförrättaren.

När Kommunistiska Partiets representanter stod på sig, kom valsedlarna fram. Då hade de legat undangömda i vallokalen i åtta timmar.

– Vi förvägrades att delta i valet på samma premisser som andra politiska partier, konstaterar Linus Sarri. Det här är ett tydligt brott mot vallagens formulering om att alla partiers valsedlar måste presenteras på ett likvärdigt sätt och det rent konkret är det en form av röstfusk.