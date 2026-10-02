Dansk tidning åtalas för ”terrorstöd”

Tisdagen den 8 september blev den danska tidningen Arbejderens redaktion uppringd av Köpenhamnspolisen. De fick besked om att tidningen skulle åtalas för att ha uttryckt stöd för terrorism.

Enligt polisen rörde det sig om ett uttalande från Kommunistisk Parti som Arbejederen publicerade för tre år sedan, i oktober 2023, i vilket det påpekas att palestinier enligt internationell lag har rätt att föra väpnad motståndskamp mot ockupationsmakten Israel.

I en kommentar om åtalet skriver Arbejderen att: ”Antiterrorlagstiftningen har […] blivit ett politiskt verktyg för regeringen att ingripa mot åsikter som strider mot den danska statens officiella linje.

Ett eventuellt åtal mot Arbejderen [vore] en del av en kampanj mot palestinska aktivister och röster som kräver ett slut på det folkmord som pågår i Palestina – som kräver ett slut på ockupationen och frihet för ett folk som i årtionden har utstått det mest brutala förtryck.”

– Så vitt vi vet så är vi första media som blir anklagat för terrorstöd i Danmark, säger Arbejederens politiska redaktör Lucas Carn till Proletären.

– Men det sker i kölvattnet av en lång rad fall där personer också har åtalats för liknande brott, bland annat på grund av kommentarer på Facebook.

Lucas Carn. Foto: Søren Andersen

Arbejderen skriver att de många åtalen mot Palestina-sympatisörer tillkommit på direkt order från högsta ort.

Redan i november 2023 skickade den socialdemokratiska statsministern Mette Frederiksen ett brev till justitieministern vars innehåll i mångt och mycket påminner om de svenska Tidöpartiernas uttalanden om Palestinarörelsen.

Frederiksen skriver att hon bekymrar sig över ett ”oroväckande beteende” hon hade observerat och att ”detta tydligt visar att det finns individer i Danmark som inte har anammat våra danska värderingar”. Fredriksen fortsätter med att be justitiedepartementet rapportera om ”hur polisen och åklagarmyndigheten tillämpar straffrättsliga bestämmelser mot bland annat uppmaning till och stöd för terrorism i samband med den senaste tidens demonstrationer och offentliga uttalanden om konflikten i Israel och Gaza”.

Justitiedepartementet svarade att de delade Frederiksens oro och beordrade genast riksåklagaren att ägna särskild uppmärksamhet åt fall som rör ”stöd för terrorism”. Även sådana som polisen bedömde vara ogrundade. Till följd av detta väcktes ett stort antal åtal – minst 31 stycken, enligt tidningen Politiken.

Många framstående jurister i Danmark har kritiserat terrorlagstiftningen, hur den tillämpats och hur myndigheterna följt ett politiskt direktiv om att väcka åtal i så många fall som möjligt.

Noe Munck, ordförande för Föreningen för rättspolitik (Foreningen for Retspolitik), går hårt mot statsministerns direktiv till åklagarmyndigheten och kallar det för ”en av de allvarligaste inskränkningarna av yttrandefriheten på senare tid”.

Arbejderen håller med.

– Det är en skrämmande urholkning av yttrandefriheten och pressfriheten och vi hoppas att detta blir en väckarklocka så att utvecklingen mot ett mer och mer slutet och auktoritärt samhälle kan stoppas, säger Lucas Carn.

Just nu väntar redaktionen på ett konkret åtal. Men stämningen på redaktionen är god, berättar Lucas Carn.

– Vi ser det hela som något som skapar kämparglöd och det finns en allmän känsla av att vi inte kommer att låta detta ta oss.