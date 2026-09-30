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SD Perstorp skyller valtapp på desinformation – uppmanar följare att anmäla lärare
Sedan Sverigedemokraterna backat kraftigt i riksdagsvalet i Perstorp, skyller partiet på ”desinformation” och uppmanar ortsborna att ange lärare och andra som har kritiska synpunkter på SD.
Fotograf: Facebook/Sverigdemokraterna Perstorp/Skärmdump/Montage: Proletären
Publicerad 30 september 2026 kl 14.00
Det var strax efter valet som den lokala SD-organisationen i skånska Perstorp gick ut på sin hemsida med en uppmaning till angiveri: den eller de som vill ange en lärare eller någon annan som sprider desinformation om partiet kan höra av sig till SD Perstorp via mejl. Uppmaningen till angiveri mot lärare som inte delar…
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