Företag drev LSS-boende utan tillstånd

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) polisanmäler tre företrädare för ett bolag som misstänks ha drivit ett LSS-boende för barn och unga utan tillstånd.

Enligt Ivo placerades ett barn av Östhammars kommun på en adress som bolaget uppgav var ett familjehem. Men ingen familj eller några familjehemsföräldrar var folkbokförda där. I stället arbetade tre av bolagets anställda på adressen.

Ivo bedömer att det rört sig om ”ett medvetet upplägg” där verksamheten kallats familjehem för att kringgå tillståndskrav och tillsyn.

Kommunens avtal var dessutom tecknat med bolaget, inte med ett familjehem. Ersättningen per dygn var enligt Ivo betydligt högre än de arvoden som normalt betalas till familjehem.

Redan i våras återkallade Ivo bolagets tillstånd att förmedla familjehem.