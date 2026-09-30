SD mest gynnade – och drabbade – av valfusk

Medan drevet gått mot Vänsterpartiet för att partiet vunnit röster i de så kallade utsatta områdena, där de och inga andra partier bedrivit valkampanjer, har ett mer subtilt valfusk förekommit över hela landet. Valet 2026 har slagit rekord i incidentrapportering, obligatorisk för första gången. Rapporterna från vallokalerna runt om i landet tyder på ett omfattande…