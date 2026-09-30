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SD mest gynnade – och drabbade – av valfusk
Sverigedemokraterna är klart dominerade när det handlar om incidenter, varianter av valfusk, i årets val. Ändå är det SD, valets stora förlorare, som hetsar mest mot andra partier och beskyller dem för valfusk.
Trots att Sverigedemokraterna är det parti som gynnats mest av fusk försöker de nu driva kampanj för att få till omval – på grund av valfusk. Fotograf: Fialotta Bratt/Valmyndigheten
Publicerad 30 september 2026 kl 10.49
Medan drevet gått mot Vänsterpartiet för att partiet vunnit röster i de så kallade utsatta områdena, där de och inga andra partier bedrivit valkampanjer, har ett mer subtilt valfusk förekommit över hela landet. Valet 2026 har slagit rekord i incidentrapportering, obligatorisk för första gången. Rapporterna från vallokalerna runt om i landet tyder på ett omfattande…
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