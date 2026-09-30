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Framåt för K i flera kommuner

Sammanlagt fick Kommunistiska Partiet drygt 5000 röster i de 18 kommunval partiet ställde upp i.
I Stockholm, där Kommunistiska Partiet gör sitt bästa valresultat på 2000-talet, hölls fjorton torgmöten de sista veckorna inför valet. Fotograf: K Stockholm
Publicerad 30 september 2026 kl 10.36

De slutgiltiga resultaten för kommunvalet är nu fastställda. Kommunistiska Partiet ökar sitt väljarstöd i tio av de arton kommuner där partiet ställde upp, men backar i åtta kommuner.

Störst är framgången i Göteborg, där partiet fick ytterligare fyrtio röster i den slutliga sammanräkningen, och därför slutar på 1786 röster, motsvarande 0,5 procent. I Lysekil får partiet 4,5 procent i den slutgiltiga sammanräkningen. Det innebär att partiet förlorar ett av sina två mandat.

I de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö går partiet framåt med hundratals röster jämfört med respektive föregående val. När Proletären talar med Krister Holm, ordförande för Kommunistiska Partiet i Stockholm, är han nöjd över resultatet:

– Det är vårt bästa resultat på 2000-talet, vilket visar att vårt arbete har gett resultat. Vi har haft fjorton torgmöten bara veckorna innan valet och kommit ut på ett sätt som vi aldrig gjort tidigare. Vi har även haft en del flygbladsutdelningar vid större arbetsplatser. Samtidigt hade vi en välbemannad valstuga i två veckor i Skärholmen. Även arbetet på valdagen var välorganiserat. Resultatet visar att vi har kommit ut, att vi är mer synliga än tidigare. Nu väntar vi med spänning på regionresultatet, där vi hoppas kunna gå framåt ytterligare.

I Borlänge och Kramfors, där Kommunistiska Partiet ställde upp för första gången, har partiet ökat sin synlighet och aktivitet med förhållandevis bra resultat. I Sundsvall fördubblar Kommunistiska Partiet sina röstsiffror jämfört med 1991, då avdelningen senast ställde upp i kommunvalet.

Sammanlagt fick Kommunistiska Partiet drygt 5000 röster i de 18 kommunval partiet ställde upp i. Kommunistiska Partiets ordförande Povel Johansson sammanfattar valresultatet:

– Vi ser att det har varit ett högerval på många orter. Att Kommunistiska Partiet ändå gick framåt i en majoritet av de kommuner där vi ställde upp, inklusive storstadsregionerna, visar att vi bedrivit en god valkampanj. Nu är valet över, och de andra partierna drar sig undan från gator och torg, medan vi fortsätter kämpa för riktig arbetarpolitik.

KommunAntal rösterProcent
Alingsås1070,4
Borlänge820,3
Gislaved1430,8
Göteborg17860,5
Helsingborg1310,1
Jönköping1460,2
Karlstad1240,2
Kramfors520,5
Ludvika1060,7
Lund720,1
Lysekil4264,5
Malmö*5660,3
Nybro1060,8
Stockholm5450,1
Sundsvall1360,2
Umeå2080,2
Växjö2100,3
Örebro1060,1

* I Malmö ställde Kommunistiska Partiet upp tillsammans med Feministerna.

Torgmöte i Göteborg. Foto: K Göteborg
Fakta

Så gick det för vänsterpartierna utanför riksdagen

Flera mindre vänsterpartier ställde upp i kommunerna och till riksdagen. I Linköping fick partiet Solidaritet 393 röster (0,4 procent) och i Stockholm samlade Stockholms Vänsterallians 2617 röster (0,4 procent), vilket inte räckte till mandat.

I Luleå backade Socialistiskt Alternativ något, till 2,7 procent av rösterna och i Umeå ökade Arbetarpartiet till 3,6 procent. Båda partierna behåller därmed sina vardera två mandat.

I Västervik, där Socialisterna Välfärdspartiet haft två mandat sedan förra valet, förlorades båda mandaten eftersom partiet helt enkelt valt att lägga ner.

Riksdagslistan Enad Röst, bestående av Solidaritet och Feministerna, samlade totalt 1286 röster i riksdagsvalet.

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