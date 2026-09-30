Framåt för K i flera kommuner

De slutgiltiga resultaten för kommunvalet är nu fastställda. Kommunistiska Partiet ökar sitt väljarstöd i tio av de arton kommuner där partiet ställde upp, men backar i åtta kommuner.

Störst är framgången i Göteborg, där partiet fick ytterligare fyrtio röster i den slutliga sammanräkningen, och därför slutar på 1786 röster, motsvarande 0,5 procent. I Lysekil får partiet 4,5 procent i den slutgiltiga sammanräkningen. Det innebär att partiet förlorar ett av sina två mandat.

I de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö går partiet framåt med hundratals röster jämfört med respektive föregående val. När Proletären talar med Krister Holm, ordförande för Kommunistiska Partiet i Stockholm, är han nöjd över resultatet:

– Det är vårt bästa resultat på 2000-talet, vilket visar att vårt arbete har gett resultat. Vi har haft fjorton torgmöten bara veckorna innan valet och kommit ut på ett sätt som vi aldrig gjort tidigare. Vi har även haft en del flygbladsutdelningar vid större arbetsplatser. Samtidigt hade vi en välbemannad valstuga i två veckor i Skärholmen. Även arbetet på valdagen var välorganiserat. Resultatet visar att vi har kommit ut, att vi är mer synliga än tidigare. Nu väntar vi med spänning på regionresultatet, där vi hoppas kunna gå framåt ytterligare.

I Borlänge och Kramfors, där Kommunistiska Partiet ställde upp för första gången, har partiet ökat sin synlighet och aktivitet med förhållandevis bra resultat. I Sundsvall fördubblar Kommunistiska Partiet sina röstsiffror jämfört med 1991, då avdelningen senast ställde upp i kommunvalet.

Sammanlagt fick Kommunistiska Partiet drygt 5000 röster i de 18 kommunval partiet ställde upp i. Kommunistiska Partiets ordförande Povel Johansson sammanfattar valresultatet:

– Vi ser att det har varit ett högerval på många orter. Att Kommunistiska Partiet ändå gick framåt i en majoritet av de kommuner där vi ställde upp, inklusive storstadsregionerna, visar att vi bedrivit en god valkampanj. Nu är valet över, och de andra partierna drar sig undan från gator och torg, medan vi fortsätter kämpa för riktig arbetarpolitik.





Kommun Antal röster Procent Alingsås 107 0,4 Borlänge 82 0,3 Gislaved 143 0,8 Göteborg 1786 0,5 Helsingborg 131 0,1 Jönköping 146 0,2 Karlstad 124 0,2 Kramfors 52 0,5 Ludvika 106 0,7 Lund 72 0,1 Lysekil 426 4,5 Malmö* 566 0,3 Nybro 106 0,8 Stockholm 545 0,1 Sundsvall 136 0,2 Umeå 208 0,2 Växjö 210 0,3 Örebro 106 0,1

* I Malmö ställde Kommunistiska Partiet upp tillsammans med Feministerna.