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Skolattacken i Växjö
Knivattacken i Växjö: Misstänkte 13-åringen hyllade massmördare – och spred kvinnohat
En 13-årig pojke misstänks för mordförsök efter attacken på Fagrabäckskolan i Växjö. Minuten före gripandet tackade han en nätgemenskap som dyrkar massmördare. Proletärens genomgång av hans sociala medier visar hyllningar till några av världens mest ökända skolskyttar – och ett återkommande kvinnohat.
Fotograf: Växjö kommun/Skärmdump TikTok
Publicerad 25 september 2026 kl 13.49
En 13-årig pojke misstänks för att ha attackerat en jämnårig flicka med kniv på Fagrabäckskolan i Växjö under torsdagen. Flickan fördes till sjukhus med lindriga skador och polisen utreder händelsen som försök till mord. Efter förhör överlämnades pojken till socialtjänsten då han är under 15 år. Strax innan polisen grep 13-åringen publicerade han en video…
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