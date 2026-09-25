Knivattacken i Växjö: Misstänkte 13-åringen hyllade massmördare – och spred kvinnohat

En 13-årig pojke misstänks för att ha attackerat en jämnårig flicka med kniv på Fagrabäckskolan i Växjö under torsdagen. Flickan fördes till sjukhus med lindriga skador och polisen utreder händelsen som försök till mord. Efter förhör överlämnades pojken till socialtjänsten då han är under 15 år. Strax innan polisen grep 13-åringen publicerade han en video…