Strejk på godisfabriken?

Min sambo kommer från Lindesberg så vi är ofta där och hälsar på. Ett stenkast från Lindesjöns strandkant ligger en prålig storvilla, Tellandska gården. ”Det är huset som mobilberoende mammor byggde”, brukar vi skoja. Här bodde nämligen länge Tjodolf Sommestad, vd för King, bolaget bakom Candy Crush Saga, ett av världens största mobilspel (som mest spelas av medelålders kvinnor).

Nu har Tjodolf en ännu pråligare bostad, den anrika herrgården Hult säteri utanför Nora, som han köpte för 11 miljoner kronor. Småpengar