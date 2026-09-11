Intervjuer och valanalys. Proletären sänder live från Göteborg söndagen den 13 september kl. 19.00.
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Val 2026
Valvaka – Proletären sänder live
Intervjuer och valanalys. Proletären sänder live från Göteborg söndagen den 13 september kl. 19.00.
Fotograf: Proletären
Publicerad 11 september 2026 kl 10.27
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