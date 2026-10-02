Att göra valfusk av en pizza

En pizza. Det är grunden för påståendena om valfusk i Borlänge.

En tipsare ska redan i augusti ha berättat för polisen i Borlänge att hen sett somaliska män med missbruksproblem bli bjudna på pizza (och ”några hundralappar”), i utbyte mot en röst.

Pizza-iakttagelsen ska ha fått polisen i Borlänge att gå i taket.

–”Va fan!” var känslan. ”Det här måste vi ta reda på mer om.”, säger en poliskälla till Expressen.

Vi vet inte om tipsaren bara har sett händelsen, överhört en konversation, eller faktiskt pratat med någon som fått pizza. Inte heller vet vi hur många pizzor det handlat om.

Hur som helst. Här fanns ingen tid att förlora. Polisen beslutade sig omgående för att inleda en spaningsinsats. De spanade mot förtidsröstningslokalen vid köpcentret Kupolen. De spanade på en bankomat. Kanske spanade de också på någon av de närliggande pizzeriorna.

Två dygns intensivt spanande gav… ingenting. Säkert observerades en del pizza-köp och uttag ur bankomater. Men alltså inget som kunde tyda på valfusk.

– Det är inte bekräftat där, säger poliskällan till Expressen.

Dagens Nyheter hänvisar till källor som ska ha sett svensk-somalier ”uppvakta” andra svensk-somalier, företrädesvis ”kvinnor i utanförskap, unga män som inte hade tänkt rösta samt personer som lever i missbruk och hemlöshet”. (Grupper som det visserligen är rimligt att förmå att rösta…)

I några fall ska personer ha fått ”små summor pengar” eller något att äta.

– Ibland har de gett en hundralapp eller två till den som röstat, och bjudit på något att äta, säger en källa till DN (som dock inte uppger om det rör sig om just pizza).

Enligt DN ska det också ha förekommit att somaliska män ”påverkat jättemycket” vad andra skulle rösta på. De ska ha varit ”påstridiga” och ”sökt upp människor”.

Det låter ju allvarligt. Eller så låter det precis som Vänsterpartiets dörrknackningskampanj i Tjärna Ängar, där bland annat Mohamed Abdukardir Ali deltagit.

Nåväl. Det är inte lätt att vara polis i Borlänge. Här hade de hört rykten om svensk-somaliska män som bjuder på pizza, tar ut pengar, skjutsar äldre till vallokaler och övertalar andra att rösta på Vänsterpartiet. Något slags fusk måste det ju vara! Ändå fick de inte ens göra husrannsakan mot en kampanjarbetares bil för att leta efter (helt lagliga) förkryssade valsedlar.

– Poliser var superfrustrerade, säger DN:s källa.

Utredningen lades alltså ned i avsaknad av bevis. Och här hade historien kunnat sluta. Med lösa rykten om svensk-somalier som bjuder på pizza.

Men efter valet återupptogs utredningen.

För att det fanns nya bevis? Nya uppgifter?

Nej. För att Mohamed Abdukardir Ali och andra svensk-somalier fick många personkryss.

Fortfarande inga som helst bevis. Det enda som finns är ett tips till polisen och några mediers anonyma källor om att svensk-somalier ska ha blivit bjudna på mat (eventuellt pizza) och/eller fått ”små summor” pengar för att rösta.

Polisutredningen pågår fortfarande. Kanske dyker det upp bevis för att något olagligt faktiskt skett. Troligtvis inte.

I dagarna gick Borlänge kommun ut med att de inte kunnat se några som helst tecken på valfusk vid röstningslokalen vid Kupolen. Hittills talar allt för att Borlängepolisen och media gjort en höna av en fjäder. Eller valfusk av en pizza.