Mycket på spel inför valet i Brasilien

Den 4 oktober är det val i Brasilien. Då har 159 miljoner röstberättigade i Sydamerikas största land möjligheten att säga sitt om vilka som ska sitta i nationalkongressen och vem som ska bli president. Inför valet är det i det närmaste helt jämnt mellan den nuvarande vänsterpresidenten Lula da Silva och högersenatorn Flávio Bolsonaro, och…