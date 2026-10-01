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Mycket på spel inför valet i Brasilien
– En seger för Lula skulle vara en seger för motståndet i hela Latinamerika, säger Henrique Domingues från det brasilianska kommunistpartiet PCdoB.
Brasiliens president Lula da Silva valtalar i staden Guarulhos i delstaten São Paulo. Henrique Domingues från kommunistpartiet PCdoB inklippt. Fotograf: Ricardo Stuckert/Privat
Publicerad 1 oktober 2026 kl 15.11
Den 4 oktober är det val i Brasilien. Då har 159 miljoner röstberättigade i Sydamerikas största land möjligheten att säga sitt om vilka som ska sitta i nationalkongressen och vem som ska bli president. Inför valet är det i det närmaste helt jämnt mellan den nuvarande vänsterpresidenten Lula da Silva och högersenatorn Flávio Bolsonaro, och…
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