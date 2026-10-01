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Kriget i Ukraina
Svenska stridsflyg i ny Natoinsats – aktiv del i Ukrainakriget
Gripen-stridsflyg skickas till Polen för att ”skydda fortsatta leveranser av vapen till Ukraina” i Natos ombudskrig mot Ryssland.
Ett av de Jas Gripen-plan som förra året ingick i Natoinsatserna i Polen. Fotograf: Försvarsmakten
Publicerad 1 oktober 2026 kl 10.31
Svenska flygvapnet genomför sin fjärde officiella Natoinsats sedan inträdet i militäralliansen och skickar stridsplan till Polen för att ”stödja skyddet av Natos östra flank”, meddelar regeringen under onsdagen. ”Syftet är att skydda den logistikhub i sydöstra Polen som används för militärt och civilt stöd till Ukraina”, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Insatsen inleds idag den…
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