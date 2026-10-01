Svenska stridsflyg i ny Natoinsats – aktiv del i Ukrainakriget

Svenska flygvapnet genomför sin fjärde officiella Natoinsats sedan inträdet i militäralliansen och skickar stridsplan till Polen för att ”stödja skyddet av Natos östra flank”, meddelar regeringen under onsdagen. ”Syftet är att skydda den logistikhub i sydöstra Polen som används för militärt och civilt stöd till Ukraina”, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Insatsen inleds idag den…