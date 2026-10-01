Lås upp hela webbplatsen
Intervju
Kitimbwa Sabuni: ”Ras är en arena för politisk och social förändring”
Sabuni, talesperson för Afrosvenskarnas riksorganisation, ställer sig kritisk till att man inte längre pratar om ras i Sverige eftersom det både osynliggör och möjliggör fortsatt rasism.
Kitimbwa Sabuni håller i ett seminarie om rasbegreppet och rasismen i Sverige under en valkonferens på Hägerstensåsens medborgarhus i Stockholm i slutet på augusti, anordnad av Folkets Röst. Fotograf: Max Popovski/Proletären
Publicerad 1 oktober 2026 kl 08.00
Ordet ”ras” anses av många i Sverige idag var ett problematiskt och politiskt laddat begrepp; ett ”fult ord” som är starkt sammankopplat med rasism och Europas koloniala historia, vars mål bland annat innefattade att utrota de ”underlägsna raserna”. Men trots ovanstående, och att föreställningen om biologiska raser saknar vetenskaplig grund, menar kritiker att begreppet kan…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.