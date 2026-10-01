Kitimbwa Sabuni: ”Ras är en arena för politisk och social förändring”

Ordet ”ras” anses av många i Sverige idag var ett problematiskt och politiskt laddat begrepp; ett ”fult ord” som är starkt sammankopplat med rasism och Europas koloniala historia, vars mål bland annat innefattade att utrota de ”underlägsna raserna”. Men trots ovanstående, och att föreställningen om biologiska raser saknar vetenskaplig grund, menar kritiker att begreppet kan…