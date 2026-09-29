Den samlade högern, från avgående ministrar till borgerliga medier, har siktet inställt. Genom larm om valfusk, klanröstning och ”islamiströster” ska valresultatet ifrågasättas och Vänsterpartiet omöjliggöras som regeringsparti.

Mediedreven mot Mohamed Abdukardir Ali och anklagelserna mot kandidater som fått många personkryss utgör också ett embryo till en statskupp, där ett demokratiskt val ogiltigförklaras eftersom väljarna röstat ”fel”.

Självklart ska alla riksdagsledamöter tåla granskning och självklart ska eventuella oegentligheter kring valet i såväl Borlänge som Järva i Stockholm redas ut. Men man måste vara förblindad av sitt hat mot Vänsterpartiet och/eller svensk-somalier för att inte se vad det är för slags narrativ de förlorande Tidöpartierna och deras anhängare försöker bygga upp.

Bland reaktionerna på min kommenterande artikel om det så kallade valfusket och mediedrevet mot Mohamed Abdukardir Ali märks det tydligt. Tidöanhängarna är helt övertygade. De rödgröna vann genom valfusk. Valet måste göras om.

Det är inte så konstigt att denna åsikt sprids. Den kommer nämligen direkt uppifrån, från vår avgående regering.

Redan innan valdagen hävdade SD:s Jimmie Åkesson att valet kunde bli det första som avgjordes av ”muslimerna”. Senare menade partikollegan Kenth Ekeroth att valförlusten berodde på ”valboskap från utlandet” som ”tar sig fräckheten att kunna avgöra det här landets framtid”.

När det blev känt att Mohamed Abdukardir Ali personkryssats in skrev Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, på X att ”det faktum att man precis möter skallkraven för att bli riksdagsledamot inte per definition betyder att man är lämplig att bli riksdagsledamot”. Redan innan det ens fanns uppgifter om påstått valfusk ifrågasattes alltså valet av Ali i Borlänge.

Borgerlig media, främst Expressen och Svenska Dagbladet, har de senaste månaderna arbetat hårt med att underminera Vänsterpartiets möjligheter att ingå i en regering. Varenda V-kandidat, eller ja, åtminstone de med arabisk bakgrund, har av Expressen fått sina sociala medier genomlysta i jakt på stöd till legitima motståndsrörelser i Palestina. Allt för att kunna peka ut V som ett olämpligt regeringsunderlag.

Sedan juni har Svenska Dagbladets mörkblå ledarskribent Peter Wennblad skrivit minst sex ledare om hur farligt Vänsterpartiet är. Alla med samma rasistiska underton. ”Ramallah kan flytta in på Rosenbad” och ”V har blivit en partiförening i Mellanöstern” varnar Wennblad.

Lågvattenmärket nåddes förra veckan genom en ledare med rubriken ”Skandalen i Borlänge är bara början”. Här läggs hela narrativet ut. Valet i starkt invandrardominerade Järvaområdet gick inte rätt till. ”Fusk. Rakt av valpåverkan. Som Mellanöstern. En katastrof. Valet borde tas om”, citerar Wennblad de anonyma valförrättarna. Partiet som pekas ut är Vänsterpartiet.

De rödgrönas valseger ska undermineras genom anklagelser om valfusk och antydningar om att ”demografin” missgynnar högern. Steget är inte långt till att ifrågasätta den allmänna rösträtten genom att peka ut grupper som inte borde ha rösträtt. Eller partier och kandidater som inte borde få ställa upp eftersom de är ”säkerhetsrisker”.

I länder med mer tveksamma demokratiska traditioner skulle vägen legat öppen för nästa steg: En ansvarstagande höger ”återställer ordningen” med hjälp av polis, militär och lojala medier och därefter ett omval där ”rätt” parti vinner.

Där är vi som tur är inte. Ännu.