Svensk-kubanska fyller 60 år

Lördagen den 10 oktober är det dags att fira Svensk-kubanska föreningen. Föreningen bildades 1966 av bland andra Jan Myrdal, Gun Kessle och Sara Lidman för att stödja den socialistiska revolutionen i Kuba. Sedan dess har det runnit mycket vatten under broarna, men föreningen finns kvar och växer.

– Det känns bra att vi finns kvar och att vi kommer finnas kvar, vi har ökat mycket i antalet medlemmar och bara det senaste året har ett hundratal gått med, säger Anna Assarsson, ordförande i Svensk-kubanska föreningen.

Anna Assarsson Foto: Privat

Under sina 60 år har föreningen hunnit med mycket. Man har till exempel genom solidaritetsbrigader hjälpt till att bygga skolor på 1970-talet, och på 1990-talet – efter Sovjetunionens kollaps – samlat in pengar till drivmedel. Idag har föreningen en pågående akutinsamling till inköp av solpaneler till vårdinrättningar, mediciner och sjukvårdsutrustning.

Föreningens viktigaste arbete har dock alltid varit det samma som nu:

– Det viktigaste är ju att föra fram det vi inte får höra om Kuba genom de vanliga medierna, att ge en annan bild av landet och stötta revolutionen, säger Anna Assarsson.

En 60-åring ska såklart firas rejält och det blir ett späckat program lördagen den 10 oktober i Göteborg. Dagen börjar klockan 11.00 med en flaggpromenad från Brunnsparken till firandet på Fjärde Långgatan. Där börjar sedan ett seminarieprogram som pågår från kl 13.00.

Bland gästerna finns Kubas ambassadör i Sverige, Raúl Delgado Concepción, som ska tala om Fidel Castro för att uppmärksamma att uppmärksamma att det i år är hundra år sedan han föddes. Journalisten Kajsa Ekis Ekman som nyligen besökt Kuba ska berätta om läget i landet, och Louise och Martin Österlin kommer att berätta om Svensk-kubanska föreningens historia och solidaritetsarbete.

Därutöver kommer den kubanska läkaren och forskaren Leslie Pérez berätta om sjukvården på Kuba och den kubanska forskningen om Alzheimer. Seminarieprogrammet avslutas med en paneldiskussion.

Från klockan 18.00 blir det sedan fest med musik från Américo Appiano y los Stefanos och Spartacuskören.

– Det blir sång, dans, mat och massa annat, säger Anna Assarsson.

– Vi är många som jobbar tillsammans för Kuba och det ska bli jättekul att få fira det arbetet tillsammans, avslutar hon.