Irland körde över Israel

Det var först efter långa diskussioner och en omröstning bland spelarna på lördagen, som det irländska fotbollsförbundet valde att trotsa de omfattande bojkottkraven, och ändå spela matcherna mot Israel i Nations League. Flera spelare protesterade men fann sig i majoritetsbeslutet.

Målvakten Gavin Bazunu, 24, med 22 landskamper på meritlistan, valde dock att lämna truppen. I ett uttalande förklarade Bazunu, till vardags i Bolton Wanderers i den engelska andraligan (Championship) varför han bojkottade matchen:

”Jag strävar efter att vara en person med integritet och fasta principer; därför anser jag att det vore fel att delta i de kommande matcherna mot Israel. Beslutet grundar sig helt och hållet på min personliga övertygelse om att det är fel att döda oskyldiga människor […] Det finns tillfällen i livet då man får chansen att stå upp för något större, och jag är övertygad om att detta är ett sådant tillfälle”, skrev Bazunu på sina sociala medier.

Protest i Dublin inför matchen, som många irländska palestinavänner menar inte borde ägt rum. Foto: Ireland Palestine Solidarity Campaign

Medan Bazunus beslut att inte spela matchen får stöd av irländska personligheter från alla sektioner av samhället – också av bland andra förre Labourledaren Jeremy Corbyn – får förbundet stark kritik:

”Ett kolossalt fiasko för förbundet som visar brist på ledarskap och en total inkompetens. FAI (Football Association of Ireland) har skapat förvirring och gömt sig bakom hypotetiska och oklara sanktioner. FAI har splittrat spelare, tränare och andra genom att vägra lyssna till det irländska folkets vilja… om de genomför matcherna, vinner mobbarna. Symboliska gester räcker inte. Det enda rätta är att stoppa matcherna”, hette det i ett uttalande från Irish Sport for Palestine.

Ett svar på förbundets argument att det hamnat i en rävsax – att lämna walk over skulle ge Israel sex gratispoäng i vidarekvalet i turneringen, och dessutom straffa det egna förbundet med kraftiga böter.

Sedan det på grund av det folkliga trycket blivit omöjligt att spela matcherna i Israel och på Irland, genomfördes den första matchen på Nagyerdei Stadion i ungerska Debrecen och den andra på TSC Arena i Bačka Topola i Serbien nästa söndag.

Gavin Bazunus ersättare Caoihmin Kelleher, från Premier Leagueklubben Brentford, höll nollan när Irland vann med 3-0. Israel ligger sist i Nations League-gruppen med två förluster.

I matchen visade de irländska spelarna vad de tyckte om sina motståndare: de vägrade skaka hand med de israeliska spelarna, de överlämnade som brukligt är ingen vimpel eller gåva före matchen och de spelade med svarta armband som en påminnelse om de tiotusentals människor i Gaza som fallit offer för den israeliska armén. Dessutom kommer det irländska fotbollsförbundet att lämna merparten av intäkterna från de båda matcherna till organisationer som Läkare utan gränser, som är verksamma i Gaza.

Diskussionerna om matchen överhuvudtaget skulle spelas, tog ny fart sedan det blivit känt att israelisk militär gripit den palestinska landslagsspelaren Natalie Abudayyeh: den 21-åriga spelaren greps och fördes bort från sitt studentrum i Ramallah i början av juni, och har sedan utan anklagelser hållits fängslad i fyra månader.

Natalie Abudayyeh

Natalie Abudayyeh besökte Irland 2024 som kapten för ett palestinskt lag som skulle spela en match mot irländska ligalaget Bohemians damer. I närvaro av bland annat den dåvarande irländske presidenten Michael D Higgins vände de palestinska damerna ett underläge till seger med 2-1. Efter matchen poserade Natalie Abudayyeh och spelare från båda lagen med flaggor och symboler för ett fritt Palestina.