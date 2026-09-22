Höjde pulsen för freden

Trots en mulen förmiddag med regn och rusk var det nästan 1.500 personer som tog sig till Fredsloppet i Slottsskogen i Göteborg. Med ett rekordstort antal medarrangörer förvandlades området i parken till en riktig folkfest med ett stort antal utställare, ansiktsmålning, spontanfotboll, musikframträdanden, minglande clowner och lopp för både stora och små.

Proletären hade flera programpunkter i sitt tält, bland annat en intervju med Kubas ambassadör Raúl Delgado Concepción, som berättade om situationen i Kuba och tackade för den solidaritet kubanerna fått från Sverige, däribland genom Fredsloppet.

Delen av överskottet som skulle gått till ett kubanskt lag till Gothia cup, det lag som stoppaades från att komma till Sverige tidigare i år, kommer att omfördelas till solceller i Kuba.

– Blockaden är en fråga om liv och död, sade Raúl Delgado Concepción till publiken i Proletärens tält.

Foto: Proletären

Fredsloppet är verkligen för alla, och det märks också på deltagarna. Här fanns riktigt små knattar som sprang minifredsloppet för första gången och gamla veteraner som varit med varje år sedan 1985 och nu deltar i promenadklassen istället för att springa.

Såklart finns det de däremellan också. En av dessa är Andreas Köhler som rest från Karlstad för att delta. Han är en van löpare som sprungit både Tough Viking och Stadsloppet i Proletären FF:s tröja med Fredsloppets logga på ryggen. Han står och pratar med Hannes Pakarinen och Ester Stolpe, som börjat träna inför femkilometersloppet två dagar tidigare.

– Det är tredje gången jag springer, men första gången vi springer tillsammans, säger Hannes Pakarinen och fortsätter:

– Det känns kul att springa för den förändring man vill se i världen, och så bättrar man på konditionen lite också, hehe…

Vinnare av 10-kilometersloppet blev Ivan Magnusson från Sävedalens AIK och på 5-kilometern sprang Mohammed Al-Murisi in på förstaplats för Mixgården. På damsidan vann Amanda Leo, även hon från Sävedalens AIK, 10-kilometersloppet och Ann-Sofie Anulf vann 5-kilometern.

När de sista deltagarna kommit i mål och fått sina medaljer var det dags för avslutningsceremoni där Kofia spelade och pris delades ut. Alla deltagare gick hem nöjda och glada, men allra gladast var nog arrangörerna.

– Vi är jättenöjda. Det var bra deltagarantal trots väderprognosen och allt flöt på bra. Vi känner att vi har en bra organisation med många människor och organisationer som bidrar och lägger ner mycket arbete, konstaterade Jonatan Fahlén från Fredsloppsledningen.

Det var inte bara i Göteborg det sprangs för freden i lördags. Fredsloppet arrangerades även i Falun, Hudiksvall, Stehag, Stockholm och Umeå. Bilden: Loppet i Stockholm lockade omkring 370 deltagare. Foto: Achim Rödner.

I år är det fler Fredslopp än någonsin! I skrivande stund har 18 av 19 planerade Fredsloppsarrangemang ägt rum runt om i landet. Kvar återstår endast Jönköping lördagen den 26 september.

Anmälan är fortfarande öppen för den som vill springa eller promenera. Läs mer på fredsloppet.se.