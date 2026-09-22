Gemensamma bekymmer inte tillräckligt för politisk enhet i Brics

Motsättningarna inom den mellanstatliga samarbetsorganisationen Brics gjorde sig påtagligt synliga i samband med årets toppmöte i New Delhi den 12-13 september. Mötet avslutades med antagandet av New Delhi-deklarationen, där medlemsländerna återigen efterlyser fördjupat samarbete, utvidgade ekonomiska förbindelser och en mer demokratisk världsordning. Men trots att Brics samlar flera av världens största länder, vilka tillsammans utgör…