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Kommentar
Gemensamma bekymmer inte tillräckligt för politisk enhet i Brics
Kriget mot Iran har avslöjat begränsningarna med den utvidgade Brics-organisationen, som varken förmår att fördöma USA eller formulera en gemensam politisk linje gentemot USA-imperialismen.
På Brics-mötet närvarade bland andra Kinas President Xi Jinping, Rysslands president Vladimir Putin, Irans president Masoud Pezeshkian, Indiens premiärminister Narendra Modi och Sydafrikas president Cyril Ramaphosa. Även ledare för internationella organisationer, såsom FN:s generalsekreterare António Guterres, var på plats. Fotograf: Press Information Bureau
Publicerad 22 september 2026 kl 10.38
Motsättningarna inom den mellanstatliga samarbetsorganisationen Brics gjorde sig påtagligt synliga i samband med årets toppmöte i New Delhi den 12-13 september. Mötet avslutades med antagandet av New Delhi-deklarationen, där medlemsländerna återigen efterlyser fördjupat samarbete, utvidgade ekonomiska förbindelser och en mer demokratisk världsordning. Men trots att Brics samlar flera av världens största länder, vilka tillsammans utgör…
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