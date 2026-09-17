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Fredsloppet

Proletären på Fredsloppet i Göteborg

Besök vårt tält på Fredsloppet i Göteborg!
Fotograf: Proletären
Publicerad 17 september 2026 kl 13.33
Proletären deltar på Fredsloppet i Slottsskogen, Göteborg, nu på lördag den 19 september. Kom och besök vårt tält! Program:

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