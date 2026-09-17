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Krigsindustrin är den värsta klimatboven
Om den globala militära sektorn vore ett eget land skulle den placera sig som nummer fyra på listan över världens klimatskadegörare.
Fotograf: Finnish aviation museum/US air force/Montage: Proletären
Publicerad 17 september 2026 kl 10.00
En grupp Jas Gripen flyger på låg höjd över Uppsalas västerort och försvinner norrut mot Ärna och flygbasen F16. Ett scenario som blivit allt vanligare efter Natointrädet. Förutom det öronbedövande bullret, planen genererar ljudnivåer på upp till 140 decibel (långt över människans smärtgräns), innebär varje flygtimme enorma utsläpp av flygfotogen. Gripen drar i snitt ca…
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