Krigsindustrin är den värsta klimatboven

En grupp Jas Gripen flyger på låg höjd över Uppsalas västerort och försvinner norrut mot Ärna och flygbasen F16. Ett scenario som blivit allt vanligare efter Natointrädet. Förutom det öronbedövande bullret, planen genererar ljudnivåer på upp till 140 decibel (långt över människans smärtgräns), innebär varje flygtimme enorma utsläpp av flygfotogen. Gripen drar i snitt ca…