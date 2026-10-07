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Spelbolag
Varning för nya villkor i finska nationalsporten
Den finska nationalsporten boboll får en utländsk vadslagningsfirma som huvudsponsor. Nu varnar kritiker för spelmissbruk och problem.
Fotograf: Wikimedia @ Duke
Publicerad 7 oktober 2026 kl 11.57
Snart har det statliga finska tipsbolaget Veikkaus Ab inte längre monopol i spelbranschen i Finland. Nu går nationalsporten boboll (pesäpallo) – en variant av baseboll – i bräschen för nya sponsringsformer. Både på herr- och damsidan har har högsta boboll-ligan Superpesis tecknat ett flerårigt samarbetsavtal med spelbolaget Unibet, som har sitt huvudkontor på Malta. Den…
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