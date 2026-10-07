Varning för nya villkor i finska nationalsporten

Snart har det statliga finska tipsbolaget Veikkaus Ab inte längre monopol i spelbranschen i Finland. Nu går nationalsporten boboll (pesäpallo) – en variant av baseboll – i bräschen för nya sponsringsformer. Både på herr- och damsidan har har högsta boboll-ligan Superpesis tecknat ett flerårigt samarbetsavtal med spelbolaget Unibet, som har sitt huvudkontor på Malta. Den…