Public Service-strejk mot extremhöger-fjäsk

Public service-media i Frankrike är under hårt tryck. Under förespeglingen att stoppa ”vänsterlutande rapportering”, tvingar högerextrema aktörer sig in på marknaden. Nu senast har journalisten Charles Sapin rekryterats som ny krönikör på Radio France. Enligt nyhetskanalens nytillsatta chef Céline Pigalle ska Sapin bredda mångfalden i den politiska rapporteringen inför parlamentsvalet i Frankrike i april nästa…