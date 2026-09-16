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Frankrike
Public Service-strejk mot extremhöger-fjäsk
Journalisterna på public service-radion i Frankrike hotar med strejk, sedan företagsledningen tagit in en högerextrem krönikör för att ”bredda mångfalden”.
Maison de la Radio et de la Musique, den franska radions huvudkontor. Nu hotar de anställda med strejk efter att radion anställt extremhögermannen Charles Sapin (infälld bild) Fotograf: Wikimedia @Zairon / X
Publicerad 16 september 2026 kl 16.09
Public service-media i Frankrike är under hårt tryck. Under förespeglingen att stoppa ”vänsterlutande rapportering”, tvingar högerextrema aktörer sig in på marknaden. Nu senast har journalisten Charles Sapin rekryterats som ny krönikör på Radio France. Enligt nyhetskanalens nytillsatta chef Céline Pigalle ska Sapin bredda mångfalden i den politiska rapporteringen inför parlamentsvalet i Frankrike i april nästa…
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