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Historia
Första offret för nazisternas terror i Norge
Historien om Rolf Wickström och den norska motståndsrörelsen.
Rolf Wickström (1912-1941)
Publicerad 6 oktober 2026 kl 09.00
Det var för 85 år sedan, den 6 oktober 1941, som en oansenlig dödsannons i Söderhamns-Kuriren meddelade att Rolf Wickström ”stupade i Oslo den 10 september på sin post som fackföreningsman och frihetskämpe, sörjd och saknad men i ljust minne bevarad av maka och en liten son, moder, syskon släktingar i Norge och Sverige, samt…
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