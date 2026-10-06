Första offret för nazisternas terror i Norge

Det var för 85 år sedan, den 6 oktober 1941, som en oansenlig dödsannons i Söderhamns-Kuriren meddelade att Rolf Wickström ”stupade i Oslo den 10 september på sin post som fackföreningsman och frihetskämpe, sörjd och saknad men i ljust minne bevarad av maka och en liten son, moder, syskon släktingar i Norge och Sverige, samt…