Kryss för kaxigt Israel

Med bara två ihopspelade poäng ligger Israel sist i Nations League-fotbollens grupp G. Det efter 1-1 i returen mot Irland i Bačka Topola i Serbien på söndagskvällen. Efter 0-3 i den första matchen lovade den israeliske lagkaptenen Manor Solomon revansch. Solomon, till vardags i West Ham i den brittiska andradivisionen Championship, kritiserade de irländska spelare…