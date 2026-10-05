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Fotboll
Kryss för kaxigt Israel
Efter 0-3 i den första matchen mellan Israel och Irland i Nations League hyllade Israels lagkapten landets armé, och lovade att ta revansch i returen. Israel klarade 1-1 med ett nödrop, och ligger sist i gruppen.
Matchen Irland-Israel spelades den 4 oktober i Serbien. Fotograf: UEFA
Publicerad 5 oktober 2026 kl 13.24
Med bara två ihopspelade poäng ligger Israel sist i Nations League-fotbollens grupp G. Det efter 1-1 i returen mot Irland i Bačka Topola i Serbien på söndagskvällen. Efter 0-3 i den första matchen lovade den israeliske lagkaptenen Manor Solomon revansch. Solomon, till vardags i West Ham i den brittiska andradivisionen Championship, kritiserade de irländska spelare…
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