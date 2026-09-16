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Musik
Artister hoppar av Ed Sheeran-turné efter petning av Macklemore
Macklemore petas från Ed Sheerans turné efter påtryckningar från Israellobbyn. Samtidigt visar många artistkollegor den amerikanska rapparen sitt stöd.
Macklemore och Ed Sheeran är nära vänner och har känt varandra i över tio år. Fotograf: Harald Krichel / Selbymay / Montage: Proletären
Publicerad 16 september 2026 kl 15.48
Macklemores öppningsframträdanden på Ed Sheerans storkonserter i New Jersey i början av september väckte stor medial uppmärksamhet när den amerikanska rapparen återigen uttryckte sitt stöd åt Palestina. Macklemore visade bland annat filmklipp av förödelsen i Gaza och framförde protestlåten Hind’s Hall. Men Macklemores ställningstaganden fick Israellobbyn i USA att se rött – och i måndags…
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