Artister hoppar av Ed Sheeran-turné efter petning av Macklemore

Macklemores öppningsframträdanden på Ed Sheerans storkonserter i New Jersey i början av september väckte stor medial uppmärksamhet när den amerikanska rapparen återigen uttryckte sitt stöd åt Palestina. Macklemore visade bland annat filmklipp av förödelsen i Gaza och framförde protestlåten Hind’s Hall. Men Macklemores ställningstaganden fick Israellobbyn i USA att se rött – och i måndags…