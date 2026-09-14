Oväntat jämnt i valet – unga väljare överger SD

Valet 2026 är ännu inte avgjort. I skrivande stund får de rödgröna partierna tillsammans med Centerpartiet 176 mandat mot högerpartiernas 174, där bara cirka 20.000 röster skiljer blocken åt.

Samtidigt återstår cirka 200.000 sena förtidsröster och utlandsröster som räknas på onsdagen 19 september. Under förra valet liknade de så kallade onsdagsrösterna valresultatet i sin helhet, med undantaget att Kristdemokraterna var aningen starkare och Vänsterpartiet lite svagare.

Än så länge är det alltså för tidigt för både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson att planera flytten in till, eller ut från, Sagerska huset.

En av de tydligaste förändringarna i SVT vallokalsundersökning finns bland de yngsta väljarna. Bland förstagångsväljarna i ålder 18-21 år backade Sverigedemokraterna hela sju procentenheter. Samtidigt ökade Miljöpartiet med fyra och Vänsterpartiet med tre. Moderaterna är fortfarande störst bland de yngsta väljarna med 27 procent.

Socialdemokraterna backar 2,3 procentenheter och har enligt vallokalsundersökningen tappat väljare till Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. De största lokala S-tappen i riksdagsvalet finns i kommunerna Sorsele, Sollefteå och Munkfors där partiet backade mellan 7,4 och 9,6 procentenheter.

Samtidigt har väljare rört sig åt båda hållen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. V har tappat 22 procent av sina tidigare väljare till S, men samtidigt hämtat 20 procent av sina väljare från samma parti. Totalt ökade Vänsterpartiet med 1,5 procentenheter jämfört med valet 2022.

Den andra stora förloraren i valet är Sverigedemokraterna som backade med tre procentenheter och tappade väljare till Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Störst nedgång i riksdagsvalet hade SD i kommunerna Hällefors, Östra Göinge och Bjuv där de tappade mellan 6,5 och 7,3 procentenheter.

Liberalerna, som för en månad sedan inte såg ut att klara fyraprocentsspärren, har också haft stora förflyttningar i väljargrupperna. 26 procent av partiets tidigare väljare har gått till Centerpartiet, medan hela 42 procent av årets L-väljare röstade på Moderaterna år 2022.

Även väljarnas röstning utifrån klass och kön visar tydliga skillnader i Valu.

Bland arbetare har Sverigedemokraterna backat fyra procentenheter sedan 2022 till 25 procent. Socialdemokraterna har också minskat en procentenhet till 31 procent medan Moderaterna ligger kvar på 14 procent. Samtidigt har Vänsterpartiet ökat från 9 till 10 procent. Även Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna ökar med en procentenhet vardera bland arbetare.

Detta är en stor skillnad mot hur det såg ut för 24 år sedan. I valet 2002 röstade hälften av arbetarna på Socialdemokraterna och 14 procent på Vänsterpartiet.

Bland kvinnorna är Socialdemokraterna störst med 33 procent, följt av Moderaterna på 17 procent och Sverigedemokraterna på 13. Bland männen är avståndet betydligt mindre: Socialdemokraterna får 24 procent, Sverigedemokraterna 22 och Moderaterna 20 procent. Skillnaderna mellan könen märks också tydligt för Miljöpartiet. Partiet får stöd av 9 procent av kvinnorna, men bara 5 procent av männen.

Förtroendet för politikerna har ökat något. Bland Sverigedemokraternas väljare uppger nu 52 procent att de har ganska eller mycket stort förtroende för svenska politiker. Sedan 2010 har motsvarande siffra aldrig tidigare varit över 30 procent. Bland samtliga väljare ligger förtroendet på 60 procent, jämfört med en bottennotering i början av 90-talet på 45 procent.

Den viktigaste frågan enligt väljarna i vallokalsundersökningen var sjukvården, följd av skola och utbildning samt Sveriges ekonomi. Något färre anger frågor som lag och ordning samt flyktingar/invandring som viktigaste fråga.