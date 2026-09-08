Valley Ghanem om drevet: ”Förskjuter fokus från folkmordet i Gaza”

Valley Ghanem, statsvetare och skribent från Malmö, hängdes ut av både massmedia och statsminister Ulf Kristersson på grund av att hon i ett inlägg på sociala medier gått till angrepp mot Simona Mohamsson efter att Liberalernas partiledare burit en Davidsstjärna i en partiledardebatt. I kommentarsfältet skrev hon även ”må hon brännas”.

”Smycket är ett verktyg för att signalera blind Israel-lojalitet och tummen upp till folkmordet mot hennes egna folk, palestinierna”, skriver Ghanem i inlägget.

Kristersson publicerade en skärmdump av Ghanems inlägg på sociala medier och beskrev Ghanems reaktion mot Mohamsson som ett uttryck för ”flagrant antisemitism”. Mohamsson polisanmälde Ghanem för olaga hot och utredningen har nu tagits över av Säpo.

I en intervju med Proletären berättar Ghanem om drevet mot henne och hur det är en del av en bredare demoniseringskampanj mot Palestinarörelsen.

– Det är tydligt att det handlar om att flytta fokus från Sveriges medskyldighet i folkmordet och i detta är anklagelsen om antisemitism den mest effektiva metoden för att avleda från regeringens ansvar och för att legitimera folkmordspolitiken, säger Valley Ghanem.

Vad menade du med kommentaren ”må hon brännas”?

– Jag är trött på att besvara den frågan och därmed delta i charaden att den skulle betyda något som inte alla redan vet. Särskilt eftersom den används för att förskjuta fokus från det samtalet borde handla om, säger hon, och fortsätter:

– Jag förvånas över hur mycket uppmärksamhet en kommentar om helvetet får, i jämförelse med att det pågår ett riktigt helvete, folkmordet i Gaza, där barn bränns ihjäl i plasttält. Det är med all rätta jag önskar helvetet för alla som deltar i och möjliggör detta folkmord.

Hur har drevet påverkat dig?

– Jag har fått ta emot en massiv våg av hat och hot mot mig och min familj, men även generellt riktat mot hela den muslimska gruppen i Sverige. På grund av anklagelserna om antisemitism har jag blivit ifrågasatt i min yrkesroll som skribent och statsvetare. Till och med projekt jag deltog i för flera år sedan, som rörde islamofobi, har ifrågasatts på grund av min medverkan.

Ghanem har i sin tur polisanmält Ulf Kristersson för förtal.

– Statsministern har varit en del av ett större drev mot mig, där han offentligt anklagat mig för att vara antisemit. Hans inlägg, som inkluderade namn och bild på mig, blev viralt och spreds internationellt.

Ghanem ställer sig även kritisk till faktumet att Säpo utreder henne. Hon säger att de borde ha bättre saker för sig, som att stoppa terrorattentat från högerextremister.

Hur placerar du drevet mot dig i den bredare kontexten av repression mot Palestinarörelsen?

– Att kalla en palestinier för antisemit är inte vilken anklagelse som helst i dagens politiska klimat. I snart tre år har den använts som politiskt vapen mot en hel rörelse, som demoniserats för att ha motsatt sig Israels folkmord i Gaza.

– Antisemitism-begreppet har fått en närmast magisk kraft att brännmärka människor och stänga ute dem från samhällsdebatten.

Drevet mot dig har fått stor spridning i media. Finns det något i den debatten som du anser bör sägas men som inte sägs?

– Det är slående hur min palestinska identitet och det faktum att jag kommer från Gaza har ignorerats eller rentav aktivt tystats ner. Detta trots att man säger sig diskutera så kallade minoritetsrättigheter och antisemitism. Man tillåter sig att lögnaktigt tala om Israels rätt att försvara sig, men undviker konsekvent att nämna vilka det är Israel påstås försvara sig mot. Oss. Palestinier.

– Att utestänga våra röster är att utestänga sanningen om vad detta egentligen borde handla om. Israel är en västerländsk bosättarkoloni som i snart hundra år har ockuperat vårt land, rivit våra hem och slaktat vårt folk, och som spelar offer när vi gör motstånd. Och den svenska regeringen är medskyldig.