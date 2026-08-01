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Folkmord
FN: 97 procent av odlingsmarken i Gaza förstörd eller otillgänglig
Rafah och norra Gaza är de hårdast drabbade områdena.
Israeliska flyganfall mot ett höghus i Gaza i oktober 2023. Fotograf: WAFA News Agency
Publicerad 25 augusti 2026 kl 14.12
”Endast 3 procent av odlingsmarken på Gazaremsan är fortfarande både tillgänglig och oskadad”. Det skriver FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i en rapport som publicerades förra veckan och som tagits fram med hjälp av bilder från FN:s satellitcenter. Rapporten visar att tillgången till jordbruksmark har fortsatt minska sedan ”vapenvilan” trädde i kraft i oktober 2025…
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