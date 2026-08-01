FN: 97 procent av odlingsmarken i Gaza förstörd eller otillgänglig

”Endast 3 procent av odlingsmarken på Gazaremsan är fortfarande både tillgänglig och oskadad”. Det skriver FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i en rapport som publicerades förra veckan och som tagits fram med hjälp av bilder från FN:s satellitcenter. Rapporten visar att tillgången till jordbruksmark har fortsatt minska sedan ”vapenvilan” trädde i kraft i oktober 2025…