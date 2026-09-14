Kulturuppropet passerar 1000 undertecknare: ”Israel använder kultur som ett propagandaverktyg”

Kulturuppropet för att bojkotta Israel, som Proletären tidigare skrivit om, har nu samlat över 1000 underskrifter från musiker, konstnärer och kulturarbetare över hela Sverige. Flera storstjärnor, såsom författaren Johannes Anyuru och skådespelaren Bianca Kronlöf, har skrivit under.

– En kulturell bojkott handlar i grunden om att sätta stopp för normaliseringen av staten Israel, vars kulturella institutioner är medskyldiga i förtrycket av palestinier, säger Mo Ghannam, en koordinator för BDS-rörelsen i Sverige, till Proletären.

– Israel använder kultur som ett propagandaverktyg, en metod för “artwashing”, där författare, artister och skådespelare genom sin konst bidrar till att försköna ett lands anseende. Väldigt få israeliska kulturinstitutioner värnar om palestiniers rättigheter och tar avstånd från Israels förtryck, fortsätter han.

Liknande upprop har gjorts andra länder, bland annat i Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Island och Slovenien. Många musiker och artister har också signerat namninsamlingar som uppmanar till bojkott av Eurovision Song Contest så länge Israel får delta.

– Det är ett tydligt exempel på hur kulturen bidrar till att normalisera länder som bryter mot internationell rätt, säger Mo Ghannam.

Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) har tidigare visat att det är fullt möjligt att stänga av länder från Eurovision. Till exempel uteslöts Ryssland ur tävlingen inom loppet av ett dygn efter invasionen av Ukraina i februari 2022.

– Vi uppmanar kulturarbetare och konstnärer att bryta alla band med medskyldiga institutioner, inte bara israeliska institutioner, som möjliggör och finansierar förtrycket av palestinier, avslutar Mo Ghannam.