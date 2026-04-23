1100 artister: ”Bojkotta Eurovision!”

Över 1100 musiker kräver en bojkott av årets Eurovision Song Contest. I ett öppet brev från kampanjgruppen No Music For Genocide uppmanar de kollegor och Eurovisionfans att bojkotta tävlingen om inte Israel utesluts.

Bland undertecknarna finns flera världsartister och musiklegendarer – däribland Sigur Rós, Kneecap, Peter Gabriel, Roger Waters, Massive Attack, Brian Eno och Robert Wyatt. Bland svenskarna finner vi Marit Bergman, Olof Dreijer från The Knife och Jaques ”Jacco” Mattar från hiphopkollektivet Labyrint.

– Ryssland uteslöts från Eurovision direkt när de attackerade Ukraina. Israel har begått fler krigsbrott, dödat journalister med uppsåt, och driver ett folkmord och etnisk rensning men är fortfarande med. Det är en dubbelmoral som inte går att försvara, säger Jacco till Proletären.

– Jag förstår att folk som inte talar ut är rädda att förlora jobb, deals, möjligheter. Det förstår jag. Men om vi alla pratade om det här samtidigt – ingen skulle kunna tysta oss. Det är tystnaden som gör censuren möjlig. Och jag vägrar vara en del av den framtiden eller censuren.

– Därför kändes det viktigt för mig och alla som mig att skriva under. Det är en sån liten sak att göra men som med tillräckligt många röster kan göra så mycket! Inte minst visa, mellan oss vanliga människor, att vi inte är ensamma om våra åsikter. Det finns möjlighet till förändring om alla jobbar i samma riktning och slutar frukta censur och påtryckningar. It’s now or never….

Undertecknarna är inte ensamma. Kritiken mot Israels fortsatta deltagande i tävlingen har varit massiv. Irland, Island, Nederländerna, Slovenien och Spanien har dragit sig ur årets tävling på grund av Israel och 2024 års vinnare, schweiziska Nemo, protesterade i vintras genom att lämna tillbaka sin trofé till arrangörerna EBU.

EBU står dock fast vid Israels medverkan – men har i år infört nya röstningsregler för att minska publikens inflytande. Detta efter förra årets röstning, där Israel anklagades för otillåten påverkan.