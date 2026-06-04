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Döden på jobbet
Timmertransport slutade i dödsolycka – rederiet får kritik
En besättningsman omkom när bogserfartyget Ron Jeremy förliste utanför Piteå under en timmertransport åt Norra Skog. Nu riktar Statens haverikommission kritik mot rederiets säkerhetsarbete och pekar på brister i besättningens utbildning och beredskap för nödsituationer.
Bogserfartyget Ron Jeremy förtöjt vid pråmen 31 maj 2025. Fotograf: Kustbevakningen
Publicerad 4 juni 2026 kl 12.00
När bogserfartyget Ron Jeremy förliste utanför Piteå i juni 2025 omkom en besättningsman. Nu pekar Statens haverikommission ut brister hos rederiet bakom transporten. Fartyget hade anlitats av skogsägarbolaget Norra Skog för att transportera timmer från Hindersön till Munksund utanför Piteå. För uppdraget användes det 95 år gamla bogserfartyget Ron Jeremy och pråmen Oskar. Enligt haverikommissionen…
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