Timmertransport slutade i dödsolycka – rederiet får kritik

När bogserfartyget Ron Jeremy förliste utanför Piteå i juni 2025 omkom en besättningsman. Nu pekar Statens haverikommission ut brister hos rederiet bakom transporten. Fartyget hade anlitats av skogsägarbolaget Norra Skog för att transportera timmer från Hindersön till Munksund utanför Piteå. För uppdraget användes det 95 år gamla bogserfartyget Ron Jeremy och pråmen Oskar. Enligt haverikommissionen…