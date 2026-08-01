SOK duckar Proletärens frågor

Sedan Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) gjort klart att kommittén fortsatt står bakom uteslutningen av Ryssland och Belarus ur den olympiska idrottsgemenskapen, ställde Proletären i ett mejl den 20 juli tre frågor till kommittén. Detta sedan SOK i ett uttalande konstaterat att ”den svenska och nordiska idrottsrörelsen har hållit en samlad linje att ryska idrottare inte…