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SOK duckar Proletärens frågor
Sveriges Olympiska Kommitté vägrar svara på Proletärens frågor om SOK:s syn på Israels och USA:s deltagande i olympiska tävlingar. Det mot bakgrund av SOK:s klara ställningstagande mot Rysslands OS-deltagande.
Fotograf: Proletären
Publicerad 6 augusti 2026 kl 09.11
Sedan Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) gjort klart att kommittén fortsatt står bakom uteslutningen av Ryssland och Belarus ur den olympiska idrottsgemenskapen, ställde Proletären i ett mejl den 20 juli tre frågor till kommittén. Detta sedan SOK i ett uttalande konstaterat att ”den svenska och nordiska idrottsrörelsen har hållit en samlad linje att ryska idrottare inte…
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