15-åring kan dömas för ”horsnut”

Förolämpning mot tjänsteman

En 15-årig pojke från Falun åtalas för två fall av förolämpning mot tjänsteman efter att ha kallat en polis för "horsnut" och "horunge" i två filmer på Tiktok. Fallet blir ett av de första som prövas enligt den nya lagen som ger poliser och andra tjänstemän ett starkare straffrättsligt skydd.