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Förolämpning mot tjänsteman
15-åring kan dömas för ”horsnut”
En 15-årig pojke från Falun åtalas för två fall av förolämpning mot tjänsteman efter att ha kallat en polis för "horsnut" och "horunge" i två filmer på Tiktok. Fallet blir ett av de första som prövas enligt den nya lagen som ger poliser och andra tjänstemän ett starkare straffrättsligt skydd.
Fotograf: Arkivbild
Publicerad 5 augusti 2026 kl 11.38
En 15-årig pojke från Falun åtalas för två fall av förolämpning mot tjänsteman efter att ha publicerat två filmer på Tiktok. Det var i samband med att en polisman i 30-årsåldern genomförde en kontroll av pojkens A-traktor som 15-åringen ska ha filmat polismannen. Efteråt ska pojken ha publicerat två klipp på medieplattformen där han kallat…
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