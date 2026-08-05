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Krönika
Ett århundrade av bankpropaganda för barn
Fotograf: Proletären
Lyckoslanten – och särskilt Spara och Slösa – genomsyras av det klassiska borgar-boomer-budskapet: ”Om ni ungdomar bara slutade köpa så mycket hämtkaffe och avocadomackor så skulle ni också ha råd med en tvåvåningsvilla!”.
Bankpropaganda-barntidningen (smaka på det ordet) Lyckoslanten fyller 100 år i höst. Och med den Spara och Slösa.
Serien handlar om den präktiga Spara, som lägger undan varje peng medan Slösa lever life och unnar sig lite för att, om så bara för en stund, drömma sig bort från klassamhället. Tyvärr går det jämt åt helvete för stackars lilla mörkhåriga Slösa, medan den blonda, ariska och rosenkindade Spara alltid hamnar på topp.
Jag vill slå ett slag för Slösa. Hon är
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