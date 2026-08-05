Ett århundrade av bankpropaganda för barn

Bankpropaganda-barntidningen (smaka på det ordet) Lyckoslanten fyller 100 år i höst. Och med den Spara och Slösa.

Serien handlar om den präktiga Spara, som lägger undan varje peng medan Slösa lever life och unnar sig lite för att, om så bara för en stund, drömma sig bort från klassamhället. Tyvärr går det jämt åt helvete för stackars lilla mörkhåriga Slösa, medan den blonda, ariska och rosenkindade Spara alltid hamnar på topp.

Jag vill slå ett slag för Slösa. Hon är