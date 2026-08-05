Stå inte ensam – organisera dig!

​​I höstens val kandiderar Kommunistiska Partiet i nästan dubbelt så många val som 2022 – 18 kommuner och ett regionval. Inte för att vi har några illusioner om vad som går att genomföra i de borgerliga parlamenten utan för att det är nödvändigt att rösten för människovärde, fred och socialism representeras i de parlamentariska församlingarna.

Från Umeå i norr till Malmö i söder går Kommunistiska Partiet ut med sin arbetarpolitik i valet 2026. Varje röst på Kommunisterna ska ses som uttryck för en vilja till motstånd, till förändring och för socialism.

Vi hoppas givetvis att du som läsare av Proletären väljer Kommunistiska Partiet i något av de val vi ställer upp i. Men det viktigaste valet du kan göra är att organisera dig.



I artiklarna från vår valbilaga presenterar vi det arbete vi som parti bedriver, de frågor vi tycker är viktiga och hur vi vill åstadkomma verklig förändring.

I kampen för den förändringen krävs det fler människor som vill engagera sig. Kommunistiska Partiet växer och bygger ut men vi behöver bli ännu fler och ännu starkare.

Är du ännu inte medlem i Kommunistiska Partiet vill vi gärna att du blir det. Läget i Sverige och i världen är alltför allvarligt för att du ska stå ensam. Tillsammans kan vi göra något åt saken.

Artiklar från valbilagan såväl som om Kommunisterna i valet 2026 hittar du här.