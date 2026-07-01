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Imperialism
Ny biståndsstrategi för Kuba – med regimskifte som mål
– Biståndet kommer inte gå till att hjälpa det kubanska folket. Syftet är att öppna upp för västerländskt kapital. Syftet är att stödja USA:s planer på regimskifte, säger Zoltan Tiroler, ordförande i Svensk-kubanska föreningen om svenska UD:s biståndsstrategi för Kuba.
Demonstration på Kuba i december 2024 under parollen: ”Vi är inga terrorister. Ta bort oss från listan!”. Fotograf: Miguel Díaz-Canel/X
Publicerad 3 augusti 2026 kl 13.44
Utrikesdepartementet (UD) har lagt fram en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba för åren 2026-2031. Sida får ett anslag på drygt 10 miljoner per år för att stärka den privata företagsamheten, stödja små- och medelstora företag, öppna upp landet för västerländskt kapital och få igenom politisk förändring. Biståndet ska också användas ”för att stärka…
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