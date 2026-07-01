Ny biståndsstrategi för Kuba – med regimskifte som mål

Utrikesdepartementet (UD) har lagt fram en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba för åren 2026-2031. Sida får ett anslag på drygt 10 miljoner per år för att stärka den privata företagsamheten, stödja små- och medelstora företag, öppna upp landet för västerländskt kapital och få igenom politisk förändring. Biståndet ska också användas ”för att stärka…