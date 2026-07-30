20.000 européer döda i värmeböljan – bara i juni

I år upplevde Västeuropa sin varmaste junimånad någonsin, enligt EU:s jordobservationsprogram Copernicus. En tidig analys visar att så många som 20.000 människor kan ha dött mellan 22-28 juni runt om i Europa. ”Detta resultat belyser det allt större hotet om massdöd till följd av värmeböljor i Europa, trots tidigare anpassningar till värmen”, står det att…