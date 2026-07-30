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Klimatkrisen

20.000 européer döda i värmeböljan – bara i juni

Enligt en studie dog mer än 20.000 personer på bara en vecka i Europa i extremhettan.
Brandmän arbetar för att släcka en skogsbrand. Genrebild. Personerna på bilden har inte med artikeln att göra. Fotograf: Genrebild/Public domain
Publicerad 30 juli 2026 kl 11.55
I år upplevde Västeuropa sin varmaste junimånad någonsin, enligt EU:s jordobservationsprogram Copernicus. En tidig analys visar att så många som 20.000 människor kan ha dött mellan 22-28 juni runt om i Europa. ”Detta resultat belyser det allt större hotet om massdöd till följd av värmeböljor i Europa, trots tidigare anpassningar till värmen”, står det att…

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