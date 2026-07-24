Fullspäckat sommarläger avslutades med allsång

Under den soliga och varma måndagskvällen vecka 29 invigdes Kommunistiska Partiets läger med tal av lägerveteranen Hans Johansson och allsång av Internationalen. Efter invigningen och kvällsfikat lirade Jocke Falk Blue Devils på tältscenen och stämningen var hög.

På tisdagen, lägrets första hela dag, drog sju olika kurser igång under förmiddagen. I utbudet fanns allt från Sommarorkestern, som spelade och skrev musik tillsammans, till politisk ekonomi.

Föredragen Kvinnor röstar vänster, män röstar höger och Valet och kommunisterna var båda givande och bra frågor och diskussioner tog vid efteråt. Kvällen avslutades med dragspel och sång, av Hannes Pakarinen.

Sommarorkestern uppträder med sina gemensamma alster. Foto: Per-Erik Olausson

Under onsdagskvällen höll deltagarna i kursen Sommarorkestern en bejublad konsert som föregicks av festliga danslekar för barnen.

Veckan var späckad med intressanta programpunkter av både lägerdeltagare, partimedlemmar och gäster. En av gästerna var Elanore Goldfield som berättade om aktivism i Trumps USA.

Mest välbesökt av veckans föredrag var det som Kubas ambassadör Raúl Delgado Concepción höll på torsdagen. Känslorna pendlade mellan ilska och glädje när ambassadören berättade om läget på Kuba, om hur vårt solidaritetsarbete gör skillnad och om det kubanska folkets beslutsamhet att inte låta sig knäckas.

Kamrat ambassadör, som han föredrar att kallas framför herr dito, sparkade sedan med cigarren i näven boll med RKU:are, på väg mot rökrutan.

RKU:are i samtal med Kubas ambassadör. Foto: Per-Erik Olausson

Utöver föredragen bjöd lägret på utflykt till hällristningar, Lilla Fredsloppet, barnverksamhet, ett helt eget program för ungdomarna som deltog på RKU:s läger, pionjärläger för de yngre skolbarnen, många bad och strålande kvällsunderhållning i form av såväl musik som pub-quiz. Den årliga auktionen, drog in över 40.000 kronor till lägerkassan. 2500 kronor för en flaska Havana Club gick direkt till Kuba.

Ett lyckat torgmöte tillsammans med den lokala partiavdelningen hölls på torget i Lysekil på fredagen som en valupptakt för Kommunistiska Partiet. Där talade Stig Berlin, ordförande i partiavdelningen i Lysekil och ersättare för K i Lysekils kommunfullmäktige.

RKU:are samlade för torgmöte. Foto: Per-Erik Olausson

En annan av talarna var Jan-Åke Karlsson, vice ordförande för Kommunistiska Partiet. Han tog upp riksdagspartiernas likartade politik och uppslutning kring krig och upprustning. Han tog också upp betydelsen av solidaritet och rättvisa, inte bara i tal utan också i praktik. Ett passande tema för ett möte i samband med K:s sommarläger.

Efter det strålande vädret under fredagen kom så hällregn och brakande åska under lördagen, men det gjorde inte lägerdeltagarna besvikna. Efter den totala torka och det eldningsförbud som rått under veckan kunde tillslut en lägereld tändas under kvällen, kring vilken man samlades för allsång.