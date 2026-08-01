Malaysia stoppar container på väg till Israel

I fredags kvarhöll malaysiska myndigheter en fraktcontainer i hamnen Tanjung Pelepas på grund av misstankar om att den innehöll varor avsedda för export till Israel. ”Denna åtgärd visar Malaysias fasta beslutsamhet att se till att landet aldrig används som en kanal för handel som skulle kunna stödja eller bidra till den israeliska regimens illdåd mot…