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Malaysia stoppar container på väg till Israel
Enligt uppgifter var containern på väg till Elbit Systems anläggning i Yokneam i Israel, som tillverkar militära landsystem och ammunition.
Publicerad 12 augusti 2026 kl 16.19
I fredags kvarhöll malaysiska myndigheter en fraktcontainer i hamnen Tanjung Pelepas på grund av misstankar om att den innehöll varor avsedda för export till Israel. ”Denna åtgärd visar Malaysias fasta beslutsamhet att se till att landet aldrig används som en kanal för handel som skulle kunna stödja eller bidra till den israeliska regimens illdåd mot…
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