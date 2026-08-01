Stora protester när de la Espriella svors in som president

I fredags svors högerextreme Abelardo de la Espriella in som Colombias 36:e president. Nu fruktar många ökad repression, statligt övervåld och en återgång till inbördeskrig och blodiga sammandrabbningar mellan regeringen, vänstergerillor, paramilitära högergrupper och narkotikakarteller – i en konflikt som redan krävt hundratusentals offer. Den Israel- och USA-vänlige de la Espriella har sagt att han…