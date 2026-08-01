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Stora protester när de la Espriella svors in som president
Den nye presidenten har lovat att ansluta Colombia till den USA-ledda militärkoalitionen Shield of Americas, som Donald Trump bildade i mars.
”Psykopaten de la Espriella är inte min president – För Colombia förtjänar respekt, för helvete”. Demonstration i Bogotá, 7 augusti . Fotograf: Carolina Corcho/Facebook
Publicerad 12 augusti 2026 kl 09.38
I fredags svors högerextreme Abelardo de la Espriella in som Colombias 36:e president. Nu fruktar många ökad repression, statligt övervåld och en återgång till inbördeskrig och blodiga sammandrabbningar mellan regeringen, vänstergerillor, paramilitära högergrupper och narkotikakarteller – i en konflikt som redan krävt hundratusentals offer. Den Israel- och USA-vänlige de la Espriella har sagt att han…
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