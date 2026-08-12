V måste välja: Vapen eller välfärd?

Under måndagen blev Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar utfrågad i Sveriges Radio P1. Först av Ekots journalister, sedan av inringare. Där får hon frågan hur Vänsterpartiet tänkt att finansiera den militära upprustningen. Svaret som inringaren från Luleå får är att V vill se en miljardärsskatt.

Att miljardärer måste beskattas mer är vi rörande överens med Dadgostar. Problemet är bara att en sådan skatt inte på långa vägar kommer att finansiera den ökade upprustningen, vilket inringaren också påpekar.

Fem procent av BNP ska läggas på försvaret, det har Nato begärt och det ställer Vänsterpartiet upp på.

Militärutgifterna kommer att utgöra cirka 25 procent av statsbudgeten. Satsningen kommer i praktiken att betalas av nedskärningar i vår gemensamma välfärd. Vare sig Vänsterpartiet lyckas driva igenom sin miljardärsskatt eller inte.

Frågan som måste ställas är om vi ska välja vapen framför välfärd. Vänsterpartiet har, tillsammans med övriga riksdagspartier, tagit tydlig ställning för ökad upprustning.