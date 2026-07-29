Vatten på den hakkorsformade kvarnen

Helgens vidriga terrordåd mot Pridefirandet i Berlin gav oss alla kalla kårar. Och snart kommer svallvågorna. Alternativ för Tyskland (AfD)har i den 21-årige gärningsmannen Abdul Ballout fått sig ännu en fantastisk valarbetare. Det islamistiska terrordådet kommer med största säkerhet ge det växande högerextrema partiet vatten på sin hakkorsformade kvarn. Vi misstänker också att den tyska…