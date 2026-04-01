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Val 2026

Folkets Röst anordnar valkonferens: ”Sverige börjar likna det amerikanska tvåpartisystemet”

– Vi har en regering som styrs av ett fascistiskt parti. De rödgröna påstår sig ha en bättre lösning, men oppositionens politik efterliknar allt mer Sverigedemokraternas, säger Mesir Taki från Folkets Röst.
Mesir Taki från Folkets Röst talar på Röd Front i Stockholm på 1:a maj. I bakgrunden en bild från protesterna under Septemberupproret förra året i samband med riksdagens öppnande. Fotograf: Folkets Röst/Solidaritet/Montage: Proletären
Publicerad 17 augusti 2026 kl 14.05

Helgen den 22-23 augusti organiserar gräsrotsorganisationen Folkets Röst en valkonferens på Hägerstensåsens medborgarhus i Stockholm under namnet Valet för Valet 2026.

– Det här är den viktigaste valkonferensen för vänstern i Sverige. Jag tror att det är många som tidigare röstat på det minst dåliga alternativet. Det är inte görbart längre, säger Mesir Taki från Folkets Röst, och fortsätter:

– Inget av riksdagspartierna gör något åt den materiella och existentiella kris vi står inför. Fattigdomen har dubblerats de senaste åren samtidigt som vi får fler och fler miljardärer. Partierna klär sig i olika färger men bedriver liknande politik. Fokus ligger på upprustning och krig istället för solidaritet och människors behov.

Bland talarna finns bland andra Lorena Delgado Varas (FV), Leila Ali Elmi (MP) och Malin Åkerström (K). Det kommer även att bjudas på konst och musik med gäster som Labyrint, Nour Badra och Imenella.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tackade nej till att delta på konferensen.

– Vad säger det om vår demokrati när varken S eller V, som påstår sig representera oss, inte ställer upp?

Mesir Taki menar att konferensen borde ses om en del av klasskampen där vänstern kan samlas för gemensamma diskussioner, föreläsningar och utbyte av idéer.

– Sverige börjar likna det amerikanska tvåpartisystemet, fast i form av ett tvåblockssystem som bedriver liknande politik och som livnär varandra. Regeringens och oppositionens politik signalerar att vissa grupper i samhället inte är välkomna, försummas och straffas.

– Det är inte en bortkastad röst att rösta på mindre partier. Det handlar inte bara om att komma in i riksdagen. Vid en procent av rösterna får partier sina valsedlar utplacerade i vallokalerna. Vid 2,5 procent får man dessutom statligt partistöd, berättar Mesir Taki.

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