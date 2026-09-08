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World Nomad Games
Kultursporter firades i Eurasiens egna OS
4000 deltagare från över 100 länder som tävlade i 43 idrotter. Det här är idrottshöjdaren du garanterat sällan får läsa om: World Nomad Games i Kirgizistan.
Beridet bågskytte, World Nomad Games 2026. Fotograf: World Nomad Games
Publicerad 11 september 2026 kl 10.50
World Nomad Games är Centralasiens egna OS, med inmarsch och avslutning som på ett vanligt olympiskt spel. Ett jättearrangemang som också omfattar kulturevenemang inom konst, teater, kläder, dans och musik och till och med traditionell matlagning och hantverk. Spelen har stark lokal, nationell och kulturell betydelse. Den lyfter fram traditionella sporter för gamla och nya…
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