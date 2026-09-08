Kultursporter firades i Eurasiens egna OS

World Nomad Games är Centralasiens egna OS, med inmarsch och avslutning som på ett vanligt olympiskt spel. Ett jättearrangemang som också omfattar kulturevenemang inom konst, teater, kläder, dans och musik och till och med traditionell matlagning och hantverk. Spelen har stark lokal, nationell och kulturell betydelse. Den lyfter fram traditionella sporter för gamla och nya…