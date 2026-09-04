Rik Göteborgsfamilj anklagas för att privatisera havsvik i Kungsbacka

Bland klipporna i Lerkil i Kungsbacka kommun ligger pittoreska Mannaviken omgiven av fina villor och fritidshus. Sedan länge har det funnits en stig ner till viken där boende i området – och andra – kunnat bada. Stigen går på kommunal mark till viken som också är kommunal mark, men leder mellan två fritidshus på vägen…