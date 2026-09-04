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Rik Göteborgsfamilj anklagas för att privatisera havsvik i Kungsbacka
En företagarfamilj från Göteborg som äger ett fritidshus i Lerkil i Kungsbacka kommun anklagas för att i praktiken ha privatiserat en strand genom att blockera vägen och skrämma bort besökare.
Företagaren Magnus menar att hans granne försökt privatisera stranden – och har nu röjt upp stigen ner till havet. Fotograf: August Eliasson
Publicerad 4 september 2026 kl 16.44
Bland klipporna i Lerkil i Kungsbacka kommun ligger pittoreska Mannaviken omgiven av fina villor och fritidshus. Sedan länge har det funnits en stig ner till viken där boende i området – och andra – kunnat bada. Stigen går på kommunal mark till viken som också är kommunal mark, men leder mellan två fritidshus på vägen…
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