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Högerextremism
NMR-medlem åtalas för hot och grov misshandel
Två män i Gävleborg åtalas för olaga hot mot två politiker från Vänsterpartiet.
NMR demonstrerar i Stockholm 2016. Fotograf: Frankie Fouganthin
Publicerad 23 september 2026 kl 10.54
Två män i Gävleborg, varav den ena är medlem i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR), åtalas för olaga hot mot två politiker i Vänsterpartiet. Hotet ska ha riktats mot vänsterpartisterna via telefonsamtal och sms med innebörden att de skulle skada eller döda politikern, eller någon av deras närstående. De två männen åtalas också för grov misshandel…
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