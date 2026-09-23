NMR-medlem åtalas för hot och grov misshandel

Två män i Gävleborg, varav den ena är medlem i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR), åtalas för olaga hot mot två politiker i Vänsterpartiet. Hotet ska ha riktats mot vänsterpartisterna via telefonsamtal och sms med innebörden att de skulle skada eller döda politikern, eller någon av deras närstående. De två männen åtalas också för grov misshandel…