Tidölagets öppna rasism

Tidöregeringens tid är över. Den öppet råa och arbetarfientliga högerpolitiken gick på pumpen i valet. Främst vände sig väljarna bort från Sverigedemokraterna, som tappade närmare 150.000 väljare.

Valförlusten chockade Sverigedemokraterna som nu letar syndabockar. Det var en lågoddsare att de skulle lägga skulden på invandrarna. Att deras hatobjekt, människor med utomeuropeisk bakgrund, så snabbt och så tydligt skulle pekas ut förvånar ändå en del. Men det visar samtidigt vad Sverigedemokraterna innerst inne anser och står för.

Jimmie Åkesson slog förra veckan tvärsäkert fast att vänstersidans ökning i valet berodde på ”islamistiska röster” och visade även sitt öppna förakt för dem som inte tycker som honom. Vänsterpartiets 568.000 väljare avfärdade han med orden ”ingen normal människa röstar på ett sådant parti”.

SD-toppen Kent Ekeroth skyller valförlusten på ”röstboskap från utlandet” och säger till Svenska Dagbladet att ”det finns en stor fräckhet i att man kommer hit, och tar sig fräckheten att kunna avgöra det här landets framtid”. Ekeroth torgför sin och Sverigedemokraternas reaktionära uppfattning att inga nya svenska medborgarskap borde beviljats efter förra valet. Ett resonemang som redan före valet lanserades av näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD), som på X skrev: ”Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vägrade stoppa utrullningen av medborgarskap när vi vann valet. Om vi förlorar så är det på grund av att vi beviljat 200.000+ medborgarskap och de i sin tur röstat vänster.”

Liknande främlingsfientliga, för att inte säga rasistiska tankegångar, återfinns hos Moderaterna.

Den moderate riksdagsmannen Fredrik Kärrholm är inne på samma linje som Tidö-kollegorna Ekeroth och Andersson och beklagar att nya medborgarskap beviljats. S och V:s valresultat i utanförskapsområden beskriver han som ”Ett resultat som möjligen skulle ha gjort Saddam Hussein avundsjuk”.

Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M) var snabb med att kalla Vänsterpartiet fullständigt omdömeslöst för att somaliskättade Mohamed Abdukardir Ali från Borlänge stod på deras riksdagslista och kryssade sig in i riksdagen.

Kring Mohamed Abdukardir Ali har ytterligare en storm brutit ut. Personer lär ha delat ut valsedlar färdigkryssade med hans namn och det finns uppgifter om att väljare fått betalt för att rösta på honom. Denna del av valaffären i Borlänge får polisen utreda och därefter får eventuella åtgärder vidtas. Men i skrivande stund finns ingen misstänkt.

Fokus här måste dock sättas på minister Bohlins agerande. Moderaterna införde tillsammans med alla andra partier i riksdagen på 1990-talet dagens individuella personvalssystem där man kan kryssa kandidater. Sedan dess har 30-talet personer kryssats förbi toppnamn och tagit en riksdagsplats. Ingen kritik har då hörts, men när en utomeuropeisk kandidat kryssas förbi rasar höga moderata företrädare.

Bohlin öppnar även upp för att alla inte är lämpliga att bli riksdagskandidater. Sådana antidemokratiska tankegångar måste kraftfullt slås tillbaka. Står man på en vallista är man per definition valbar och partierna har självklart rätt att föra upp vilka kandidater de vill utan att politruker från andra partier eller borgerliga ledarskribenter ska lägga sig i och försöka införa något slags veto.

Agerandet från såväl SD som M avslöjar deras odemokratiska och närmast trumpska inställning till parlamentarismen. Om resultaten går deras väg är de stora förespråkare och beskyddare av systemet, men när valutslaget går emot dem är det fel på ordningen och väljarna. När människor med rötterna i andra länder inte röstar sägs det vara ett tecken på misslyckad integration, men när de inte röstar som etablissemanget vill utmålas de som ett hot.

Högerns hycklande inställning till den demokratiska ordningen ihop med den tilltagande rasismen i deras uttryckssätt märks i hur Palstinasolidariteten ska kletas ned med antisemitism. Alla som tar ställning mot Israels folkmord på palestinierna och mot den israeliska ockupationen stämplas som rasister. Tyvärr har Vänsterpartiet accepterat denna falska beskrivning och konsekvent kastat ut aktivister och valkandidater som högern ifrågasatt.

Högerns tolkningsföreträde och skeva syn på begreppet rasism måste bekämpas. När Sverigedemokraterna och Moderaterna talar om ”god vandel” och att de som inte uppvisar det ska kunna bli av med sina medborgarskap och därmed sin rösträtt kastar de sten i glashus.

Tidöpartiernas skuldbeläggande av invandrare för valförlusten visar verkligen på bristande vandel. Den rasism dessa politiska företrädare nu uppvisar behöver dessa partier gå till botten med. De har ett långt arbete framför sig, för de rasistiska och antidemokratiska uttalandena har över tid staplats på varandra och de går långt upp i högerpartiernas ledarskikt.

Under valrörelsen upprepade Magdalena Andersson ständigt att ”Vänsterpartiet har en resa kvar att göra innan de kan sitta i en regering”. Ännu längre resa borde högern i allmänhet och SD i synnerhet ha. Men i dagens Sverige är det dubbla måttstockar som gäller och måtten mäts utifrån etnicitet och religiös tillhörighet. Det är ett skrämmande tillstånd som vi som arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle måste ta på allvar och bekämpa.

Till SD-ledaren, som hävdar att ingen normal människa röstar på V, vill vi säga att vi vet att många normala människor röstar på SD. Men att de inte borde göra det. Till Carl-Oskar Bohlin säger vi: skärp till dig!