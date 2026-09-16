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Fackligt stöd till Kuba
IF Metall-klubb samlar verktyg till Kuba: ”Blockaden är skit”
En IF Metall-klubb i Malmö vill samla in verktyg, arbetskläder och maskiner till kubanska industriarbetare. Nu har IF Metall Sydvästra Skånes avdelningsstyrelse ställt sig bakom klubbens krav på att USA blockad mot Kuba ska upphöra.
Fotograf: Privat
Publicerad 16 september 2026 kl 09.31
Den lokala IF Metall-klubben på Nordisk Clean Solutions i Malmö vill samla in verktyg, arbetskläder och maskiner till kubanska industriarbetare – och kräver samtidigt ett slut på USA mångåriga blockad mot Kuba. Bakom initiativet står Emil Nordh, huvudskyddsombud inom IF Metall. Klubbens uttalande har nu också fått stöd av avdelningsstyrelsen för IF Metall Sydvästra Skåne,…
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