IF Metall-klubb samlar verktyg till Kuba: ”Blockaden är skit”

Den lokala IF Metall-klubben på Nordisk Clean Solutions i Malmö vill samla in verktyg, arbetskläder och maskiner till kubanska industriarbetare – och kräver samtidigt ett slut på USA mångåriga blockad mot Kuba. Bakom initiativet står Emil Nordh, huvudskyddsombud inom IF Metall. Klubbens uttalande har nu också fått stöd av avdelningsstyrelsen för IF Metall Sydvästra Skåne,…