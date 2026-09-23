C-topp i Växjö fakturerade egna kommunen på över 100 miljoner

Centerpartisten Claes Bromander har suttit i Växjöpolitiken sedan 2016. Under stora delar av samma period har han varit företagare inom skola, förskola och omsorg – verksamheter som helt eller till stor del finansieras med skattemedel. Proletärens genomgång visar hur hans dubbla roller löpt parallellt under närmare ett decennium. Två av företagen som Bromander haft ekonomiska…