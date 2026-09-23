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Välfärdskapitalet
C-topp i Växjö fakturerade egna kommunen på över 100 miljoner
I nästan ett decennium kombinerade Claes Bromander (C) kommunpolitiska uppdrag i Växjö med ekonomiska intressen i skola, förskola och omsorg. Proletärens granskning visar att två av bolagen sedan 2022 fakturerat samma kommun för över 100 miljoner kronor.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 23 september 2026 kl 09.04
Centerpartisten Claes Bromander har suttit i Växjöpolitiken sedan 2016. Under stora delar av samma period har han varit företagare inom skola, förskola och omsorg – verksamheter som helt eller till stor del finansieras med skattemedel. Proletärens genomgång visar hur hans dubbla roller löpt parallellt under närmare ett decennium. Två av företagen som Bromander haft ekonomiska…
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